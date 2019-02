Herning: Da dommen lød på skyldig i mishandling af sit eget barn efter voldsparagraffen 245, der åbner op for fængsel i seks år, brød den 36-årige mor sammen i gråd og måtte på rystende ben føres ud af retten med sine forældres beskyttende arme om sig.

Efter at have sundet sig, vendte hun tilbage til retten, hvorpå hendes forsvarer René Knudsen i sin stærke procedure skabte noget, der mindede om optimisme hos familien og veninderne, der har støttet deres datter og veninde siden retssagens begyndelse. Efter hans tale uddelte den tiltalte masser af kram - uden tårer - til veninderne.

Anklager Pia Koudahl havde inden da slået den hårde tone an og forlangt den 36-årige kvinde idømt fire års fængsel, fordi der ifølge hende lå mange skærpende omstændigheder bag de fem års blodtapninger.

"Det var et massivt og langvarigt omsorgssvigt" sagde anklageren og gjorde nævninge og dommere opmærksom på, at rigsadvokaten også havde meddelt, at det var en skærpende omstændighed, når volden begås mod et værgeløst barn.

Samtidig havde metalerklæringen fastslået, at diagnosen Münchhausen by Proxy ikke er nogen sygdom, der berettiger til andet end en fængselsstraf.

Forsvarer René Knudsen talte derimod til hjertet.

- Vi har en retsfølelse, så hvis en kvinde udsættes for voldtægt, forventer hun, at retten slår hårdt ned på den skyldige. Det er den enkelte persons retsfølelse, at vi straffer nogle, der ikke opfører sig ordentligt. Men den forurettede i denne sag er jo sønnen. Tilsiger hans retsfølselse, at hans mor skal have en en hård straf? Sønnen har forklaret retten, at "jeg savner min mor". Og vi hørte vidnet fra skolen sige, at hun noterede sig psykisk skade hos drengen, fordi hans mor ikke er der. Hans reservemor kan se det på ham. Det skal I drage med, når I udmåler straffen. Det tjener ikke skadelidte, at hans mor sidder i fængsel, sagde forsvareren.

Han mente, at sagen har trukket urimeligt langt ud, og at systemet var løbet løbsk med det resultat, at den 36-årige kvinde havde sidde varetægtsfængslet i 16 måneder siden sin anholdelse. I den tid har hun ikke været ud af arresten en eneste gang, fortalte forsvareren, og hun har måtte nøjes med besøg af sin familie og børn to gange om måneden af en times varighed, endda overvåget af en politimand.

- Tiltalte skal ud til sin familie nu og have en god dialog med sine børn og sin eksmand. Hun har behov for at være mor igen, og hendes børn har behov for, hun kommer ud. Hvor meget mener nævningene, at det tjener hendes børn, at hun sendes i fængsel et år mere. En løsladelse i dag vil være svarer til en dom på to års fængsel og det vil være en rigtig sanktion, sagde René Knudsen.

Da kvinden har siddet 16 måneder i varetægtsfængsel, har hun sonet to tredjedele af straffen, hvis hun idømmes to års fængsel og kan derfor løslades. Idømmes hun fire år, skal hun sendes til videre afsoning.

Når den tiltalte bliver løsladt, vil hun flytte ind til sine forældre, forklarede hun retten.

Straffen ventes afsagt klokken 13.30.