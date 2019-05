Sorte skyer over DF: Jagten på DF's stemmer er gået ind i det sydjyske

Dansk Folkeparti fik i 2015 sit bedste folketingsvalg nogensinde, men friske meningsmålinger viser, at DF kan risikere næsten en halvering 5. juni. I Aabenraa kæmper to folketingskandidater for henholdsvis Nye Borgerlige og Socialdemokratiet om DF's vælgere i byen, hvor partiet fik størst opbakning for fire år siden.

- Det var uden tvivl et protestvalg i 2015 i forhold til de gamle, etablerede partier med Dansk Folkepartis fremgang, og jeg havde nok lidt frygtet, at det ville ske, fordi partiet kunne give udtryk for en land/by-problematik, siger han.

Den 34-årige familiefar til fire børn stiller op til folketingsvalget for første gang, og han håber på at kunne være med til at bremse Dansk Folkepartis fremgang fra det seneste valg.

- Socialdemokratiet har lagt en stil, som mange folk kan forstå på udlændingeområdet med at få styr på asylforholdene, og jeg tror, at vælgerne er trætte af den regeringspolitik, der bliver ført, siger han.

- Jeg er blevet taget godt imod blandt mange. Der er selvfølgelig også nogle, som bliver sure, når jeg deler flyers ud, men jeg mærker, at folk er trætte af den førte udlændingepolitik på Christiansborg, siger han.

Forbipasserende giver hånd og støtte til Jan Køpke Christensen i Aabenraas gågade. Som folketingskandidat for Nye Borgerlige i den lokale kreds har han bidt mærke i, at der er interesse for partiet blandt vælgerne og noteret, at Dansk Folkeparti går tilbage i meningsmålingerne.

I Aabenraas gågade bliver der arbejdet hos folketingskandidaterne for at få de lokales stemme. Tidligere folketingsmedlem for Fremskridtspartiet Jan Køpke Christensen stiller nu op for Nye Borgerlige. Foto: Lasse Waarsøe Witt

- Greb ikke chancen

Dansk Folkeparti fik ved det seneste valg i 2015 over hver femte stemme og blev landets næststørste efter Socialdemokratiet. Selv om Venstre kunne generobre regeringsmagten fra Socialdemokratiet og De Radikale, måtte det borgerlige regeringsparti sige farvel til 13 mandater, mens DF fik 15 nye taburetter på Christiansborg.

En del af Dansk Folkepartis fremgang i 2015 skulle især ses i Region Sjælland uden for København og i det syd- og sønderjyske. Partiet høstede mere end 30 procent af stemmerne i fire af valgkredsene, heriblandt i Aabenraa, og Dansk Folkeparti blev størst i 11 ud af 13 af de sydjyske kredse.

- Det var lidt pinligt pludselig at skulle sige, at man kommer fra det sønderjyske. Medierne var med til at stigmatisere området med "det gule Sønderjylland", men vi skal stadig huske, at over to tredjedele jo ikke stemte på Dansk Folkeparti, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Hos den 64-årige folketingskandidat for Nye Borgerlige Jan Køpke Christensen er der enighed om, at folketingsvalget for fire år siden var et opråb fra mange vælgere.

- Alle partier kommer frem som en protest, ved at der er utilfredshed med tingene. Det så vi eksempelvis ved brexit. I Danmark er flere vælgere skuffede over Dansk Folkepartis vage linje, og at partiet ikke greb chancen og tog ansvaret, siger han.

Jan Køpke Christensen sad i ni år i Folketinget for Fremskridtspartiet i årene 1989-1998, men da partiet forsvandt ud af Christiansborg, og Dansk Folkeparti overtog flere af vælgerne i slutningen af 1990'erne, valgte han ikke at fortsætte i DF. I stedet meldte han sig ind hos Det Konservative Folkeparti i en årrække og gik videre over i Venstre, inden han meldte sig hos Nye Borgerlige i 2016.

- Der var nogle interne uenigheder med linjen hos Dansk Folkeparti, som gjorde, at jeg ikke ville være med dér, men med Nye Borgerlige kan jeg ikke pege på noget i partiprogrammet, som jeg er uenig i, siger han.

- Men den politik som Dansk Folkeparti har lagt, med asylstramninger og grænsekontrol, er vel den samme, som I har i Nye Borgerlige?

- Nej, vi vil også have fuld grænsekontrol ud af landet modsat DF, og da flygtninge gik på motorvejen i 2015, sagde DF ikke "fuldt asylstop". Hvis de havde skredet ind, ville der ikke have været brug for os i dag, siger Jan Køpke Christensen om sit parti, Nye Borgerlige.