Sommerferier ødelagt: Camping-udlejer snyder familier for tusindvis af kroner

Flere end 70 personer anklager kvinde for at snyde med udlejning af campingvogne på Facebook, og flere har politianmeldt hende for bedrageri. Hun leverer aldrig campingvognene, men beholder alligevel depositum på 2500 kroner. Kvinden erkender i flere korrespondancer, at hun skylder penge til de ramte familier.

Camping: Der er en svindler løs på campingmarkedet. Sådan lyder anklagen fra flere end 70 personer, der angiveligt er blevet snydt af en kvinde, der udlejer campingvogne via Facebook gennem blandt andet Facebook-siden "Udlejning af campingvogne mv.". JydskeVestkysten har set dokumentation i form af korrespondance fra flere kilder, der peger på, at en kvinde har udlejet en campingvogn mod betaling af et depositum, men aldrig leveret campingvognen. Ligeledes har kvinden ikke betalt depositummet tilbage, men har i flere tilfælde forsøgt at indgå forlig, hvor hun tilbyder at betale beløbet tilbage i små bidder af eksempelvis 200 kroner om måneden. Dermed må flere se langt efter 2500 kroner betalt i depositum for en vare, de aldrig har fået leveret. En af de personer, der er blevet snydt, er Camilla Nissen Ravn fra Kolding. Hun søgte i januar en campingvogn til udlejning og kom i kontakt med en kvinde ved navn Gitte Månsson med en ledig campingvogn i ugerne 27, 28 og 29 denne sommer. Betingelsen var, at Camilla Nissen Ravn skulle overføre 2500 kroner i depositum. Men i mandags, hvor Gitte Månsson skulle have leveret campingvognen, løb hun fra aftalen uden at betale depositummet tilbage.

Derfor bringer vi navnet JydskeVestkysten har valgt at bringe navnet på den kvinde, som af flere bliver anklaget for bedrageri i forbindelse med udlejning af campingvogne.

Det har vi dels gjort, da vi har set omfangsrig dokumentation for, at Gitte Månsson har beholdt et depositum, hun ikke har ret til. Desuden ser vi det som en væsentlig opgave for os som medie at advare andre mod at leje campingvogne med risiko for at blive snydt.

Derudover har vi valgt at bringe navnet for ikke at kaste mistanke på andre, der udlejer campingvogne uden at overtræde reglerne.

Kontakt til flere Camilla Nissen Ravn er ikke ene om at være blevet snydt. På Facebook-siden "Udlejning af campingvogne mv." fik hun nys om, at flere have oplevet det samme, og derfor oprettede hun i mandags Facebook-gruppen "Snydt af GM". Her blev hun bombarderet med anmodninger om medlemskab fra personer, som alle hævder at være blevet snydt på lignende vis af Gitte Månsson. For at blive medlem af gruppen "Snydt af GM" kræver Camilla Nissen Ravn at se relevant dokumentation for svindlen, og det har 73 personer ifølge Camilla Nissen Ravn indtil videre kunnet fremvise. - Jeg starter med at skrive inde i udlejningsgruppen, om der er andre i samme situation som mig, for så må de gerne kontakte mig. Det starter så som en messenger-tråd, fordi jeg tænker, vi skal koordinere, men vi bliver lynhurtigt sindssygt mange. Så laver jeg en Facebook-gruppe, fortæller Camilla Nissen Ravn.

Flere politianmeldelser Af Facebook-gruppen "snydt af GM" fremgår det, at folk over hele landet er blevet snydt. Flere skriver, at det har ødelagt deres familieferie, og flere har anmeldt det til politiet. Det gælder også Camilla Nissen Ravn, der ifølge en anmeldelseskvittering, som JydskeVestkysten har set, gik til Sydøstjyllands Politi onsdag for at anmelde Gitte Månsson for bedrageri. Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at kommentere sagen, idet der er tale om anklager mod en konkret person. Ifølge opslag og kommentarer i Facebook-gruppen "Snydt af GM" har flere modtaget små beløb på omkring 200 kroner fra Gitte Månsson, men må altså se langt efter at få tilbagebetalt deres fulde depositum på 2500 kroner. Gitte Månsson har ikke besvaret JydskeVestkystens opkald, men skriver i en mail til avisen, at hun ikke ønsker at udtale sig om sagen.