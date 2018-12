1 Vestens tilstand

- En af årsagerne til, at jeg forlod politik var det bemærkelsesværdigt ukonstruktive klima, hvor alle står på deres, og hvor kompromiset er udsat for en hadkampagne. Det handler hele tiden om det rene standpunkt. Det er en tendens, der er kommet til udtryk i hele Vesten: Trump i USA, Brexit i Storbritannien og De Gule Veste i Frankrig.

- Hvordan ser du det i Danmark?

- Når Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti klæber til hinanden, og det partout gælder om at stemme regeringen ned uanset hvad. Placeringen af politiskolen er mit yndlingseksempel, men der er masser af eksempler i det store og små. Det er tosseri, og det handler om, at Folketinget vil være regering. Det svarer til, at alle medarbejdere i en virksomhed vil være direktør. Det er skørt. Så er der ingen retning, ingen ledelse, og folk bliver vrede fordi, de ikke forstår, hvad der foregår.

- Her taler du om et politisk klima, men hvis vi skal tage udgangspunkt i Vestens tilstand, handler det vel mest om netop folket og dets reaktioner?

- Folket mener, at det er engagement nok at gå hen at stemme, de behøver ikke at engagere sig i en vælgerforening for eksempel. Det skaber et kastesystem, hvor det kun er de særligt udvalgte, som bliver i politik, og hvor der ikke er en folkelig forankring. Hvis skyld er det? Det er selvfølgelig folkets skyld, men sådan tænker man jo ikke, og derfor bliver man vred og føler en fjernhed. Centraliseringstendensen forstærker den følelse. Det manifesterer sig i politikerne, hvor nogle malker den vrede.

- Folket bliver nødt til at genopdage politikken og tage ansvar. Det virker måske paradoksalt, at jeg siger det nu, hvor jeg har forladt politik, men det gjorde jeg, fordi jeg ikke bryder mig om at deltage i folkestyret uden et folk. Jeg forstår ikke længere helt mit folk.

- Kan man med rimelighed sige, at det er kundernes skyld, at butikken er blevet forladt?

- Der er i hvert fald et medansvar. Vi er nødt til at genopdage, hvad det betyder at være borger i en demokratisk stat. Vi er nødt til at erkende, at det ikke bare er en ret at deltage, det er en pligt. Man kan ikke overlade politik til politikerne, det er det alt for vigtigt til.

- Hvad skal vi gøre?

- Grundtvig spurgte: Er lyset for de lærde blot? Og så lavede man højskolerne, hvor bønderne blev opdraget til demokrati. Der er brug for en egentlig genopdragelsesproces. Hvis jeg vidste hvordan, ville jeg allerede være i gang med at rejse op og ned ad den jyske højderyg og lave mentale højskoler, eller hvad løsningen nu er.

- Orden og kaos har altid afløst hinanden. Vi er midt i en periode med kaos, og nu skal vi finde noget nyt. Der er ved at tegne sig noget. Jeg tror, folk er ved at være trætte af at være så vrede, trætte af en uorden, hvor det bare vælter ind med pis. Nu er spørgsmålet så: Skal vi endnu engang åbne for den stærke mand, eller klarer vi os igennem ved at styrke demokratiet? Jeg håber på det sidste.