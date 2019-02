Søren Hauch-Fausbøll har haft arbejde stort set hele sit teaterliv. Nogle gange næsten for meget. Engang spillede han revy i Aarhus om aftenen, tog nattoget til København, hvor han filmede Familien Andersens Julehemmelighed fra 7 til 12 og hastede videre til prøver på ABC Teatret, inden han tog toget til Aarhus for igen at stå på revyscenen. 10 dage på den måde var hård kost, og på et tidspunkt lå han i køjen på nattoget og frygtede, at han ville dø. Selvfølgelig klarede han den. Foto: Birgitte Carol Heiberg