Smukfest holder 40 års fødselsdag i Bøgeskoven: Her er nogle af årets højdepunkter

Et andet af festivalens helt store trækplastre bliver koncerten med Lukas Graham, som giver sin eneste danske festivalkoncert her.

- Her vil en lang række danske kunstnere spille deres største hit fra perioden 1980-2000 sammen med The Antonelli Orchestra. Det er tredje gang, vi gør det. Vi lavede lignende koncerter til vores 25- og 30-års jubilæum. Det er meget spændende, siger festivalformand og talsmand Poul Martin Bonde, der har endnu en jubilæumskoncert i ærmet.

Smukfest: Festivalen har udviklet sig betydeligt, siden dengang i 1980, da en håndfuld skanderborgensere besluttede sig for at holde den første musikfestival i bøgeskoven. Siden har festivalen bidt sig godt fat i publikum, og den er i år landets næststørste, kun overhalet af Roskilde Festival.

Når Smukfest 2019 åbner for tælleapparaterne kan gæsterne fra onsdag 7. til søndag 11. august opleve musik fra fire scener.Vi giver her et overblik over nogle af koncerterne:Peter Sommer og Tiggerne, Phlake, Danmarks Smukkeste Koncert vol. 3 - 24 danske stjerner i ét historisk koncertbrag, Robbie Williams, Nena og SuspektLars Lilholt, Gangway, Benal, Lukas Graham, Calvin Harris, Laid Back, Level 42, og Tv-2Soleima, Hjalmer, Ziggy Marley, Years & Years, Suede, Iris Gold, 10 cc og GnagsMinds of 99, Nephew, Liam Gallagher, Tina Dickow, Saveus, Mads Langer, Martin Garrix og Pussy RiotAarhus Symfoniorkester, Sebastian Band, Gilli, Anne Sanne LisSe hele programmet på: www.smukfest.dk

Overraskelser i skoven

Men mindre kan også gøre det for festivalformanden.

- Noget af det, jeg altid glæder mig over, er alle de helt nye navne, vi har på banen. For eksempel når vi laver Livecamp på Kærligheden og finalen i Karrierekanonen. Det er vigtigt, at der er plads til vækstlaget i musikken. Det har været en del af festivalens dna, siden den blev holdt første gang. Det betyder meget for os med at være med til at styrke det danske vækstlag, siger Poul Martin Bonde.

Smukfest sluttes søndag aften af med tre af dansk rocks store divaer.

- Anne, Sanne og Lis kommer til at binde en sløjfe på jubilæumsprogrammet. Sanne har været med på festivalen siden '81, og de andre har hver især været her mange gange gennem alle årene, siger Poul Martin Bonde.

Der er programsat 180 koncerter på scenerne, men han understreger, at bøgeskoven derudover som altid er fuld af små og store oplevelser under Smukfest.

- Det er en del af magien ved at være i skoven. Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, rundt om næste hjørne. Det gør jeg faktisk heller ikke altid selv, så tit er det også en oplevelse for mig, som jeg altid glæder mig til.