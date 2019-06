Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder af Liberal Alliance i stedet for Anders Samuelsen. Den 27-årige nyvalgte folketingspolitiker har fået de øvrige tre LA-folketingsmedlemmers opbakning til at stå i spidsen for partiet. LA mistede ni mandater ved valget og nu er nede på fire. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix