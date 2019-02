Torsdag faldt der dom i "blodtappersagen" her i REtten i Herning: Den 36-årige tiltalte mor blev idømt fire års fængsel for, hvad retten betegnede som et råt og brutalt personangreb og gentagen mishandling af sin søn fra han var halvandet til seks år. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den 36-årige kvinde, der tappede blod fra sin lille søn, accepterer dom på fire års fængsel. Hun ville ikke anke. - Hun kan ikke mere, siger hendes forsvarer.

Retssag: Forsvarer René Knudsen havde i sin stærke procedure talt for, at den tiltalte i blodtappersagen skulle idømmes to års fængsel, hvilket havde fået familien og veninderne i retten til at nære håb om, at deres datter og veninde kunne blive løsladt trods sin dom. Men de tre dommere og de seks nævninger ville det anderledes, hvilket anklager fra Midt-og Vestjyllands Politi Pia Koudahl var tilfreds med. - Jeg er glad for dommen. Det skyldes blandt andet, at hun er dømt i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold til gerningsperioden og omfanget, siger Pia Koudahl. Den 36-årige kvinde blev idømt fire års fængsel for, hvad retten betegnede som et råt og brutalt personangreb og gentagen mishandling af sin søn i et tidsrum, fra han var halvandet til seks år. Hun blev dømt af efter voldsparagraffen 245, og ikke den grovere paragraf 246, som anklageren ønskede.

Tilfreds anklager - Vi vidste fra begyndelsen, at det ville blive et centralt spørgsmål, om hun ville blive dømt for grov vold efter paragraf 245 eller for grov vold under skærpende omstændigheder efter paragraf 246. Retten har så fundet, at der alene var belæg for paragraf 245, siger anklageren. Strafferammen for paragraf 245 går op til seks års fængsel. Anklageren havde anbefalet fængsel i fire år, hvilket retten altså fulgte. - Vi er meget tilfredse med, at hun får fire år, som er en hård straf for grov vold, siger Pia Koudahl.

Ingen formildende omstændigheder Dommeren gav en begrundelse for at retten valgte at dømme efter paragraf 245. - Vi har ikke kunnet se formildende omstændigheder i sagen. Retten har lagt vægt på den lange gerningsperiode, at det var bevidst anlagte handlinger, det var kontinuerlig og systematisk vold mod et værgeløst barn begået af dets primære omsorgsperson. Tiltalte har misbrugt sin profession til at skabe opmærksomhed om sig selv, og offeret kunne have været i livsfare, lød konklusionen fra dommer Jytte Munkholm i Retten i Herning. De tre dommere og de seks nævningers stemmer fordelte sig på fem stemmer for tre og et halvt års fængsel, fem stemmer på fire år, og to stemmer på fem års fængsel. De tre dommere har hver to stemmer. Hvem, der har stemt hvad, er ikke offentligt.

Kvinden anker ikke Da dommen var læst op, fortrak forsvarer Rene Knudsen med sin klient til et tilstødende lokale. De vendte tilbage kort efter og meddelte, at dommen blev modtaget Det var meget klart, at hun anker ikke. Hun kan ikke mere. Det har taget hårdt på hende. For mit vedkommende er det sådan, at det er klienten, som skal ville anken - det er ikke mig. Hun skal ville det, og hun vil det ikke mere, siger René Knudsen. Mens retten voterede om strafudmålingen, bredte der sig en forventning blandt familie og den tiltaltes veninder om, at det kunne ende med to års fængsel - eller måske noget i midten op til de fire år, som anklageren havde forlangt.

Mange har tabt ved sagen - Vi havde håbet på mellem to og tre år. Min kommentar til det er, at anklageren havde sagt fire år, og da rammer retten direkte ind i den påstand, sagde forsvareren, som kalder sagen for tragisk. - Jeg har ledt efter nogen, som har fået noget ud af det. Mange har tabt ved sagen. Familien og børnene og min klient, som skal ind at sidde to år mere og skal ud og fungere bagefter. Og hvis man er enig med mig i, at hun ikke er rask, er det endnu mere tragisk, siger René Knudsen. Han og den 36-kvinde havde håbet, at hun kunne blive sat på fri fod fra den foreløbig 16 måneder lange varetægtsfængsling, indtil hun skal begynde afsoningen af dommen. Efter en kort votering sagde de tre dommere nej. Af hensyn til retshåndhævelsen og forbrydelsens grovhed skal hun fortsat sidde varetægtsfængslet. Heller ikke den kendelse magtede kvinden at kære. Den 36-årige blev samtidig dømt til at betale 80.000 kroner i torterstatning til sin søn og blev fradømt retten til at praktisere som sygeplejerske.