Skambidt: 25 får døde eller aflivet efter massakre

16 får er døde og yderligere ni er blevet aflivet efter at være blevet skambidt i en fårefold ved Sandfær Plantage.

Det var fårehyrderne fra virksomheden Storålam, der onsdag fandt de skambidte dyr i deres fold - tæt på den fold med naturplejefår, hvor fåreavlerne i februar 2018 oplevede en tilsvarende massakre, skriver Erik Poulsen, der er redaktør på facebooksiden 'Her er ulven i Danmark', i en mail til dagbladet.

- Det er det samme meningsløse billede, som vi så sidste år. Der lå får spredt ud over hele folden. 16 var allerede døde, mens vi måtte aflive ni andre. Tre får kan vi ikke finde, og de resterende 48 højdrægtige får har vi kørt væk for at undgå nye angreb, selv om de lige var kommet derud for et par dage siden, siger Jørgen Blazejewicz, indehaver af Storålam, i pressemeddelelsen.

Ifølge mailen er Naturstyrelsens vildtkonsulent orienteret, og der er allerede blevet taget dna-test på de dræbte får, så det kan blive vurderet, om det eventuelt er ulve, der har været på spil.

Jørgen Blazejewicz oplyser, at skaderne på fårene er meget voldsomme. Det ser dog ikke ud til, at der er blevet ædt af fårene. Ifølge pressemeddelelsen er Jørgen Blazejewicz forholdsvis sikker på, at det er det ulvepar, der angiveligt er i området, der har været på spil.