Skæg og blå briller

Utvivlsomt aktualiseret af et forestående præsidentbesøg har jeg flere gange hørt journalister klage over, at PET har lukket sig inde bag en uigennemtrængelige mur af tavshed. De har ikke en gang givet tilbagemelding på henvendelser og forklaret årsagen til, at de ikke kan svare.

Der er i øjeblikket en klar tendens til at gøre alt, hvad der har med PET at gøre, til et lukket foretagende, til et mysterium, der virker meningløst. Nogle er måske skræmte over, at en tidligere chef er idømt fængsel, for at fortælle om indlysende arbejdsmetoder og forholdet til CIA, som amerikanerne selv havde berettet om. Andre over den magtfulde departementschef Barbara Berthelsens stramme styring. Hun går ifølge Politiken i politikredse under øgenavnet "Kontronella".

En sådan offentlighedsstrategi vil på sigt være til stor skade for PET´s forhold til offentligheden. En offentlighed, hvis forståelse og velvilje PET har så hårdt brug for til løsningen af deres vigtige opgave, også sikkerheden under et præsidentbesøg. Og glemmes må ikke, at de over tusinde ansatte ikke alene sluger væsentlig dele af resourcetilgangen til politiet, men også er noget, som vi borgere finanserer via skattebilletten med over 1 milliard kroner om året.

Allen Dulles, CIA´s første chef, fortæller i sin bog Spionhåndværket om det meningsløse hemmelighedskræmmeriet. Ved porten ind til CIA´s hovedkvarter i Washington DC stod der er skilt, med teksten "Statens Trykningskontor", men ikke desto mindre holdt der daglig sight-seeing-busser uden for porten, hvor turistføreren diverterede passagererne med oplysninger om, at inde bagved pigtråden befandt sig det hemmeligste, bedst skjulte hus i Washington hovedkvarteret for CIA.

Da Dulles satte et skilt op med et rigtige navn, forsvandt det spændende og hemmelige. Han konkluderede, at for megen hemmligshedsfuldhed, skader mere end det gavner.

Jeg håber inderligt, at fornuften får lov til at råde ikke mindst i Justitsministeriet, hvor departementchefen, den reelle leder af PET ved, at det giver magt at forvalte det hemmelige selv ud i det absurde.

Jeg håber inderligt, at den fornuftige nye justisminister, Nick Hækkerrup, ikke falder for denne fristelse. Det vil medføre, en tilbagevenden til den periode, hvor afdelingen blev betegnet som "skæg og blå briller" og det, der var værre.

Apropos, det var dengang, da PET skjulte sig bag navneskiltet: "Grosserer A. Nielsen", på døren til en af PET's dæklejligheder over for Hovedbanegården i København.