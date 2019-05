Sig mig, har vi virkelig ikke større tiltro til vores egne værdier?

På kant: Valgkampen har efterladt indtrykket af, at Danmark står i våde, og klokken er fem minutter i tolv, før Eurabia, et Europa baseret sharia-lovgivningen, er en realitet. Undertonen i mange debatter har været, at islam vil fortrænge den danske kultur og kvæle det danske frisind.

Jeg undrer mig over, at så mange - og sågar begavede debattører og politikere, en af dem kalder sig endog "Frihedskæmperen", har så ringe tillid til vores vestlige værdier, til vores modstandskraft og evne til at hamle op med det, de føler er "islamisternes totalitære projekt." Undergangens angst er gået dem i blodet, og de har - med lidt lån fra Henrik Pontoppidan - reduceret de køllesvingende vildmænd i rigsvåbnet til et par runde skræmte ølkuske.

Vejen hertil har været lang. Den er banet af vores egne dommedagsprædikanter. Ved gentagelse på gentagelse, ved endog lovgivningsmæssige initiativer, har de betegnet "de andre" på en sådan måde, at man har fået et vedvarende indtryk af, at de eksponerer en frygtindgydende totalitær ideologi og tyranni, som det er umuligt at hamle op med.

Det er ikke spor svært at være dommedagsprædikant. Heldigvis er det sværere at få ret.

For vi er mere, end hvad øjet ser. Vi er vores fortid. En tid, hvor mine forældre og bedsteforældre var et ubetydeligt mindretal i det stortyske rige, hvor rigoristiske preussiske værdier som "kæft, trit og retning" skulle erstatte de gode danske værdier rummelighed, tolerance og tillid. En hel landsdel blev i 56 år brutalt forsøgt germaniseret. Min slægt var udsat for et massivt angreb på deres danske værdier, på sproget og på stillingerne. Det lykkedes ikke, og assimilationen viste sig at være en umulighed. Vildmændene holdt fast i en fast og vedholdende tro på, at vores værdier er de mørke kræfter overlegne. Og næste år er der 100 år siden Sønderjyllands genforening med Danmark.

Denne værdifulde arv, der handler om at bevare troen på den danske befolknings robusthed og rummelighed og evne til at leve med og tolerere andre kulturer og religioner, er værd at huske på. Vi er dem, der vælger, hvilke skridt vi bør tage. Næste gang er på selve Grundlovsdagen 5. juni. En dag, der bør være en påmindelse om, at opløsningen af vores værdier kun kan ske, hvis vi selv ønsker det. Men så bliver vi medskyldige.