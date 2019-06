Selv de hårdeste kritikere i V-baglandet giver nu Løkke lang snor

Det sagde de om Løkke dengang, og det siger de nu

Da formandsopgøret i Venstre rasede i maj og starten af juni 2014 oven på et elendigt EU-valg og tøjindkøb for 152.000 for partiets regning, meldte 15 kommuneforeninger i Venstre klart ud og krævede Lars Løkke Rasmussens afgang som formand for at give plads til, at næstformand Kristian Jensen kunne træde frem. Her er, hvad de sagde dengang, og hvad de siger nu efter Venstres gode valg til Folketinget og Europa-Parlamentet:



Thisted



Dengang: "På det foreliggende grundlag kan et enigt forretningsudvalg for Venstre i Thisted Kommune ikke længere bakke op om Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre."



Daværende formand Jørgen Christensen



Nu: - Løkke er der så længe, han har lyst. Det er alt for tidligt at tænke på, om han også er det ved næste valg, men det tror jeg da, at han er.



Formand Kenneth Bjerregaard



Langeland



Dengang: "Vi har meldt ud, at Løkke bør trække sig, så vi er selvfølgelig interesserede i, at det sker."



Daværende formand Bjarne Møller Petersen



Nu: - Lars Løkke er formand så lang tid, Lars Løkke har lyst til.



Formand Peder Hansen



Høje Taastrup



Dengang: "Et flertal i bestyrelsen mener, at det kunne være fornuftigt, hvis der kom nye kræfter til. Det hele er kørt for langt ud nu, og vi tror ikke på, at det er muligt for Lars Løkke at genskabe tilliden hos vælgerne."



Daværende formand Henrik Hyldegaard Hansen



Nu: - Grundtanken er, at Lars Løkke selv bestemmer, hvor længe han er formand.



Formand Lisbeth Kjærholdt Jensen



Roskilde



Dengang: "Efter min opfattelse bløder Venstre, og Lars Løkke må gå som formand, og det er også, hvad jeg hører fra andre."



Daværende formand Flemming Friis Larsen



Nu: - Ingen tvivl om, at Lars Løkke er formand for Venstre i hele den kommende valgperiode.



Formand Poul Fejer Christiansen



Slagelse



Dengang: "Vi har altid brugt vores energi på det, der er bedst for Venstre. Og nu er vores konklusion, at det vil være bedst for Venstre, hvis vi får en ny formand."



Formand Knud Vincents



Nu: - Venstre landsmøde vælger formand hvert år, og der er fuldt opbakning til Lars Løkke indtil videre, og det tror jeg også, der vil være i fremtiden.



Formand Knud Vincents



Vordingborg



Dengang: "Jeg er bange for, at der vil være for meget fokus på Lars Løkke Rasmussens person, hvis han fortsætter som formand. Derfor ser vi ham gerne skiftet ud."



Formand Henning Larsen



Nu: - Løkke er vores formand, og det er sådan, det er. Vi er kommet videre. Jeg tager stilling til en eventuel aftager, når det bliver aktuelt.



Formand Henning Larsen



Stevns



Dengang: "Hverken jeg selv eller bestyrelsen har tillid til, at Lars fortsat kan lede Venstre."



Daværende formand Hans Peter Michaelsen



Nu: - Der er fuldstændig opbakning til, at Løkke fortsætter som formand - også efter der er dannet regering uden Venstre.



Formand Karsten Skov



Ringsted



Dengang: "Vælgerne har talt, og vi kommer ikke op igen, så længe Lars er formand."



Daværende formand Elo Jensen



Nu: - Venstre står i en klart styrket position med ny gejst. Vi har et styrket lederskab - det handler kun om, hvorvidt Lars Løkke trives med at være i opposition eller på et tidspunkt vil noget andet. Hierakiet er på plads. Det er slet ikke et tema for os, hvem der skal være formand næste gang.



Formand Lars Gormsen



Lolland



Dengang: "Det er forkasteligt, at en borgerlig politiker opfører sig på den måde. Venstre kan ikke blive ved med at stå model til det her mere med bilagssag på bilagssag. På et eller andet tidspunkt må nok være nok. Der bør være en grænse. Og den er nået nu."



Formand Benny Damgaard



Nu: Avisen Danmark har ikke lykkedes med at komme i kontakt med Benny Damgaard, der stadig er formand for Venstre Lolland.



Skanderborg



Dengang: "Der er ikke overensstemmelse mellem gode Venstre-værdier og det signal, der bliver sendt fra toppen af vores parti. Det er den her ødselhed, manglen på forståelse for baglandet og ikke at være i overensstemmelse med værdierne i Venstre, der er faldet os for brystet."



Daværende formand Maria Noe Hoi



Nu: - Jeg kan ikke tro andet end, at Løkke skal være formand hele næste periode. Han har leveret ni mandater og et godt parlamentsvalg.



Formand Svend Møller Sørensen



Lemvig



Dengang: "Moralsk meget uheldigt." (Om tøjsagen)



Formand Tage Rækby



Nu: - Vi har Løkke som formand nu, og det er da så fint. Han har lige vundet to valg.



Formand Tage Rækby



Randers



Dengang: "Min egen personlige holdning er, at nu må vi skabe noget ro. Og det gør vi ikke med Løkke som formand."



Daværende formand Bent Olaf Nielsen



Nu: - Vi har valgt Løkke som formand, men man ved aldrig, hvad der sker, hvis der kommer en ny kandidat på et landsmøde. Men mon dog ikke Løkke også er formand efter næste landsmøde?



Formand Knud Pedersen



Silkeborg



Dengang: "Vi er bange for, at den sidste historie om Lars Løkke Rasmussen ikke er skrevet endnu, og derfor har vi vurderet, at det ville være bedst for partiet, hvis vi får en ny formand."



Formand Kresten Friis



Nu: - Løkke har vundet valget, og så er han formand, til han ønsker at gå at af. Hvem der skal tage over efter ham, har jeg slet ikke taget stilling til.



Formand Kresten Friis



Viborg



Dengang: "En politiker - og i særdeleshed en statsministerkandidat - er ikke noget uden vælgernes tilslutning, og den har Lars Løkke Rasmussen ikke længere."



Daværende formand Anders Jensen



Nu: - Hvis Løkke selv vil, er han også vores statsministerkandidat til næste folketingsvalg. Når vi engang skal have ny formand, er det sandsynligt, at det bliver Kristan Jensen, men det bliver en demokratisk proces. Der kan også komme andre kandidater.



Formand Kurt Mosgaard



Ikast-Brande



Dengang: "Der er kommet så mange belastende ting frem om Lars Løkke, at vi er nødt til at skifte ham."



Daværende formand Jens Jørgen Hansen



Nu: - Så længe Løkke vil være formand, kan han blive ved. Der er en grund til, at valget blev så godt, som det blev. Skal vi på et tidspunkt have en ny, så finder vi ud af det til den tid.



Formand Thomas Kristensen



Avisen Danmark har været i kontakt med de 15 kommuneforeningsformænd i Venstre (undtagen Venstre Lolland) i dagene 17.-20. maj.