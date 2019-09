Selv de hårdeste Ellemann-kritikere i baglandet står klar med åbne arme

Jakob Ellemann-Jensen fik som minister for landbruget gravet grøften mellem land og by i Venstre dybere. Men kritikerne på den anden side af grøften er enten klar til en formandskåring - eller holder sig fuldstændig i ro.

Opbakning: I foråret rejste en væsentlig del af Venstres bagland i Jylland sig i protest mod Jakob Ellemann-Jensen, da han var minister for landbruget.

- Vi havde et godt øje til Ellemann, fordi han har stået som et friskt pust i Venstre. Det har vi ikke længere, sagde formand for Venstre i Lemvig, Tage Rækby, til avisen Danmark.

Men nu er de vilde får på Venstre-marken faldet ned som blide lam. Selv blandt de dengang mest indædte kritikere af Ellemann er man begejstrede ved tanken om ham som næste formand for partiet. Og dem, der måske alligevel ikke helt er der endnu, vælger at holde deres mund.

Opstandelsen, der dengang blev leveret under overskriften "Det ulmer i Venstres jyske bagland: Miljøpolitikken splitter" i avisen Danmark, kom på baggrund af, at Jakob Ellemann-Jensen som Miljø- og fødevareminister havde bandet og råbt af landbruget. Af at han inden han blev minister havde udtalt, at det var det eneste ministerium, han ikke ville have, og at da han alligevel fik det, ændrede ministeriets prioriteringer fra at sætte landbruget først til at lægge mere vægt på miljøbeskyttelsen.

Læs her, hvad kritikkerne sagde dengang, og hvad de siger nu:

1. Tage Rækby, formand for Venstre i Lemvig og næstformand for Region Midtjylland Dengang: "Jakob Ellemann-Jensens måde at tackle sit ministerium på rammer hårdt, og det vil kunne ses, når vi skal til valg. Det vil give manglende opbakning til Venstre. Måske ikke inde i Aarhus, hvor han selv er opstillet, men herude i den vestlige del af Jylland, hvor de mange partimedlemmer er." Nu: - Det er en ny rolle, Jakob Ellemann-Jensen kommer i, hvis han bliver formand, og det ser jeg positivt på - det er en mulighed for en ny start. Jeg både håber og tror, at Ellemann ændrer signaler i forhold til det landbrug, der har stor vægt ude ved os. Nu skal han være en samlende figur, og det tror jeg, han bliver god til. - Jeg ser slet ikke noget alternativ til Ellemann, selv om kun tiden kan vise, om der kommer andre kandidater. Et kampvalg er altid sundt, men det ser jeg ikke for mig. Han er en super kandidat. Og hans signaler om at være samlende i den borgerlige blok er et stort plus.

2. Flemming Poulsen, formand for Struer-Lemvig-kredsen Dengang: "Hver gang, der bliver justeret på linjen i politikken, har man lov til at være bekymret og udtrykke den bekymring. Og måske er det også fornuftigt, at venstrefolk med rødder i landbruget gør det. Men de har trods alt ikke kørt deres traktorer ind på Christiansborg Slotsplads - endnu." Nu: - Jeg fornemmer ingen kurrer på tråden nu i forhold til Ellemann og Venstres landbrugsbagland. Folk tror på, at der kommer en balance mellem land og by i det kommende formandskab, og det får folk til at sige, at den samlede pakke ser god ud. - Jeg er glad for, at han har så bred en opbakning. Det er rigtigt godt. Dengang var han en rød klud i forhold til landbruget, men jeg tror, at de har glemt, hvad de måtte have af kristiske holdninger til ham.

3. Mogens Dall, 1. suppleant til Folketinget i Sydjyllands Storkreds og formand for Landbrug Syd Dengang: "Ellemann er, som han er. Hurtig på aftrækkeren og af og til går der et skud i gulvet. Han har udtalt, at det ministerium ikke var hans ønske nummer et. Jeg håber, at han får sit yndlingsministerium i stedet ..." Nu: - Jeg har det godt med, at Ellemann ser ud til at blive ny formand. Han er fuldblods politiker og har en kæmpestor fordel: Hans alder (45 år, red.). Han er en ung mand, der kan nå at sætte sig ind i tingene, inden han måske skal være statsminister. Alderen vil hjælpe ham til at favne hele Danmark. Han kan nå at blive rigtigt klog. Venstre er for alle, og han vil ikke komme til at være på nakken af landbruget, fordi så vil der kun være byvenstre tilbage. Det kan være, han skal mindes om det engang i mellem.

4. Winnie Lauritzen, formand for Kreds Aalborg Nord Dengang (om miljø og landbrugspolitikken): "Det er ikke et spørgsmål om, hvad man mener i hjertet, men om hvad man tror giver flest mulige stemmer. Jeg mener i høj grad, at man i Venstre er følgagtig i forhold til en folkestemning." Nu: - Vi kommer til at kåre Ellemann som formand, og det har jeg det rigtigt godt med. Han er den person, der kan samle partiet, så vi kommer videre uden den fnidder, snak og utilfredshed, vi har haft siden 2014. Ellemann og Støjberg har tilsyneladende haft en snak og fundet ud af, at de kan sammen. Det er fantastisk efter at have levet med en formand og næstformand, der har hadet hinanden. - Der er intet ved Ellemann, der bekymrer mig i forhold til landbruget. Han vil være vores alles formand.

5. Hans Chr. Tylvad, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Dengang: "Der er blevet længere mellem land og by, det er der slet ikke tvivl om. Da vi havde Esben Lunde eller Eva Kjer Hansen (tidligere V-ministre for landbruget, red.), hvad de en lidt anderledes tilgang til tingene, fordi de er vokset op på landet. De havde en nærmere kontakt til baglandet." Nu: - Vi skal lade landsmødet afgøre, hvem der bliver formand for Venstre - ikke pressen. Mit primære mål nu er, at vi ikke skal kommunikere gennem pressen. Vi holder et bestyrelsesmøde i næste uge, hvor vi snakker om dette og prøver at blive enige om et eller andet.

6. Tage Møller, formand for Venstre i Spjald-Grønbjerg Dengang: "Du, Jakob Ellemann, bør erkende, at du tog fejl og bør undskylde og nu træde i karakter og få ryddet op i dit eget ministerium og få smidt dine ansatte - røde lejesvende - ud af dit ministerium straks." Nu: - Jeg siger ikke noget. Vi holder et bestyrelsesmøde i næste uge.