Se video og billeder: Legende delfiner og hval dukkede op ved dansk kutter

Thyborøn: Påsken har budt på usædvanligt flot solskin og næsten ingen vind.

Og det flotte vejr gav også lystfiskere om bord på Per Jensens båd, M/S Bodil, en stor oplevelse. Omkring 50 sømil vest for Thyborøn fangede fotografen Lars Mikkelsen en vågehval, der kom op fra vandet og lavede et blås, mens han filmede morgensolen, der langsomt var ved at stå op.

Det lykkedes også Lars Mikkelsen at fange flere legesyge delfiner, der lå helt tæt op ad kutteren. Også her fik han taget en video med delfinen, mens han også fik flere billeder af havpattedyrene, der svømmede rundt tæt på kutteren i det klare og blikstille vand.

- Turen i lørdags var perfekt med blik vand til at observere efter store dyr. De fleste på fisketuren sover om natten på vej ud, og også når vi sejler ind igen. Men jeg bruger tiden til at sidde højt oppe på skibet og spotte og fotografere, og på denne tur gav det et fint resultat, fortæller Lars Mikkelsen om oplevelsen.

Han rejser jorden rundt for at fotografere blandt andet spækhuggere og pukkelhvaler ved Nordnorge og søløver ud for Californiens kyst, men han kalder glæden ved at få delfiner og hvaler i søgeren i dansk område ekstra stor.

Per Jensen, der var skipper på M/S Bodil, siger, at det ikke er usædvanligt at se vågehvaler eller delfiner i Nordsøen.

- Det sker måske fire-fem gange om året. Delfinerne er ofte meget legesyge og svømmer rundt om og under båden. Men det er nogle helt suveræne billeder, der er blevet taget af dem, siger Per Jensen.