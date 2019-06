Se tallene: Læger siger stop og afviser nye patienter

På fem år er antallet af lægeklinikker, der har lukket for nye patienter, steget fra 37,7 procent til 67 procent rundt om i landet. Tallene er også vokset voldsomt i hovedstadsområdet i de seneste år. Formand for PLO (Praktiserende Lægers Organisation), Christian Freitag, opfordrer til politisk handling.

Christian Freitag, der er flere lægeklinikker i flere kommuner, som må lukke helt for tilgang af nye patienter. Igennem de seneste fem år kan vi se, at landsgennemsnittet er steget fra 37,7 procent til 67 procent. Hvad mener du om den udvikling? - Det viser med alt tydelighed omfanget og hastighedsstigningen af problemet. Det er ikke noget stort problem, hvis enkelte læger i et område har lukket for nye patienter, fordi man vil altid kunne finde en anden læge. Men når vi kommer op i det antal, som vi ser flere steder nu, så går det ud over valgfriheden af læge, og det er skidt.

Topti over kommuner med lukket for tilgang af nye patienter 1. Glostrup: 100 %2. Hvidovre: 100 %



3. Vallensbæk: 100 %



4. Vordingborg: 100 %



5. Dragør: 100 %



6. Gladsaxe: 100 %



7. København: 98 %



8. Frederiksberg: 97,8 %



9. Albertslund: 92,3 %



10. Billund: 90 %

Formand for PLO, Christian Freitag, finder det overraskende, at også flere læger i hovedstadsområdet må sige nej til flere patienter. PR-foto

Og hvad kan det have af betydning for den enkelte? - Hvis man ikke kan med sin læge og gerne vil vælge en anden, så har vi igennem mange år haft den regel, at borgere kan skifte uden større problemer. Men den valgfrihed bliver alvorligt begrænset nu i flere dele af landet. Det er rigtig ærgerligt.

Hvorfor må lægeklinikker se sig nødsaget til at sige nej til flere patienter? - Det gør vi først som det sidste, når vi har gjort alt, hvad vi kan, for at hjælpe de borgere, der gerne vil ind. Nogle steder har man mulighed for at bruge lidt mere personale eller få lidt mere plads, men når de muligheder er udtømte, så bliver vi nødt til at lukke, ellers risikerer det at gå ud over de øvrige patienter. Arbejdspresset er blevet større. Der er flere syge og ældre borgere, og når vi samtidig bliver færre praktiserende læger, er der flere klinikker, der lukker for nye patienter.

Der er store regionelle forskelle blandt landets kommuner. Alene i Region Hovedstaden har 16 af kommunerne mellem 80 og 100 procent af de praktiserende læger, der må sige nej til flere patienter, mens det i 10 kommuner i Region Syddanmark er under 25 - Det er lidt overraskende, fordi vi tidligere har talt meget om problemerne i eksempelvis Nordjylland og på Lolland-Falster med at få nok praktiserende læger. Det, som vi ser nu, er, at det også rammer de større byer. Der er nogle regioner og kommuner, som er bedre til at skabe faciliteter og forhold for de praktiserende læger, og på det område har f.eks. Københavns og Frederiksberg Kommuner traditionelt ikke haft så meget samarbejde med de praktiserende læger, samtidig med at det er dyrt at udvide faciliteter og bygge i hovedstaden.

Så folk, der flytter til eksempelvis en kommune i hovedstadsområdet, kan ikke forvente at blive tildelt en fast læge? - Nej, og det er jo helt nyt for os. For lægerne bliver jo uddannet i de større byer, men det er blevet sværere at få dem til at nedsætte sig i København, fordi det er svært at få fat i tidsvarende faciliteter.

Vi ser også, at antallet af udbuds- og regionsklinikker er kraftigt stigende i Danmark i disse år. Er det et problem? - Selvfølgelig skal de være der, når der er områder, hvor der ikke er nok praktiserende læger. Så må regionerne tilbyde noget andet, for vi kan ikke have et velfærdssamfund, hvor man ikke har adgang til en læge. - En grund til, at vi - og heldigvis også mange politikere - ser det som en midlertidig løsning, er, at der ofte er tale om læger med meget korte ansættelser. Der er meget stor personaleudskiftning, selv om lønningerne er relativt høje for at kunne tiltrække lægerne. Det giver risiko for manglende sammenhæng, hvor patienten ikke kender lægen. Hvis man har kronisk sygdom eller er i en familie med små syge børn, så betyder det meget, at den læge, man kommer ind til, ved, hvad der foregår, det giver tillid og tryghed. Det betyder ikke, at lægerne er dårligere på en udbuds- eller regionsklinik, men det er et dårligere tilbud, fordi lægerne hyppigere bliver udskiftet.

Hvad mener du er den politiske løsning for, at læger kan tage imod det stigende patientantal i de kommende år? - Vi har længe vidst, at der ville komme flere patienter og færre læger. Det ser ud til, at vi nu endelig skal i gang med at uddanne nogle flere, og det er rigtig godt. Men det store problem i mellemtiden er at få det gjort mere attraktivt for de nyuddannede læger at nedsætte sig som praktiserende læge. Min opfordring er, at politikerne står ved løfterne om at uddanne flere også efter valget.