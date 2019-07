Se listen: Tre brancher med jobgaranti

1

Rengøringsbranchen har stor omsætning af medarbejdere, derfor er behovet for rekruttering også stort ifølge arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Med stor efterspørgsel på arbejdskraft vælger mange rengøringsbranchen fra for i stedet at få et job på eksempelvis fabrik, hvor arbejdstiderne og lønnen er bedre.