Se kortet: Så mange børn er vaccineret i din kommune

Vaccination Flere børn skal vaccineres mod smittefarlige sygdomme som mæslinger, mener Sundhedsministeriet, og derfor har Sundhedsstyrelsen for første gang kortlagt, hvordan børnenes vaccinationsdækning er i landets kommuner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at kortlægningen er nødvendig for at øge tilslutningen til MFR-vaccinen, der blandt andet beskytter mod mæslinger.

- I øjeblikket lever vi ikke op til WHO's anbefaling om en vaccinationstilslutning på 95 procent for MFR, og det ønsker vi at nå. Nu kan vi se, der er store geografiske forskelle. Det er vigtigt at få ned på kommuneniveau, så man kan arbejde med det i de enkelte kommuner blandt andet gennem sundhedsplejerskerne, siger ministeren.

Kortlægningen af vaccinationsdækningen er det seneste af en række initiativer for at forbedre tilslutningen til MFR2-vaccinen. Sammen med Dansk Folkeparti har regeringen vedtaget lovgivning, der gør det muligt at sende påmindelser ud til forældre, der ikke har fået vaccineret deres børn. Samtidig er MFR2-vaccinen blevet et fast, gratis tilbud til de voksne, der ikke er blevet vaccineret som børn.