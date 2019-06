Se dit lokale vejr: Risiko for kraftig regn, skybrud, torden og vindstød i hele landet

Der er risiko for kraftig regn, skybrud med torden og kraftige vindstød lørdag fra klokken 10. Det skriver DMI på Twitter.

I hele Jylland har DMI udsendt en risikomelding, hvor der opfordres til at være opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig i lokalområderne.

Der er risiko for kraftig regn lokalt mellem 25 og 35 mm på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter, skriver DMI for det meste af Jylland og Fyn.

På Fyn har DMI kort før klokken 10 lørdag morgen udsendt varsel om voldsomt vejr med kraftig regn og torden frem til klokken 21 i aften. På Fyn forventes mellem 30 og 50 mm regn frem til klokken 21 lørdag aften

Du kan se mere specifikt om de lokale vejrforhold på DMIs vejrkort her.

De store mængder vand, der kommer lørdag, kan påvirke trafikken, og der er risiko for oversvømmelser i lavtliggende områder og strømafbrydelser.

Lørdagens uvejr skyldes et lavtryk, der i løbet af natten er dannet over Tyskland, blandet med varm og fugtig luft.

I løbet af lørdagen formiddag har lavtrykket og fronter bevæget sig nordpå op over Danmark ledsagt af regn og byger, som stedvis kan blive kraftig og med torden, og der kan også forekomme kraftige vindstød.