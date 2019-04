Se billederne: Hip hip hurra for dronning Margrethe

AARHUS: Tirsdag omkring middag var der godt fyldt op i området omkring Mindeparken og Marselisborg Slot. 16. april er nemlig dronning Margrethes 79 års fødselsdag og i den forbindelse var hele Aarhus inviteret til at synge fødselsdagssang for dronningen, der lige omkring klokken 12 kom ud og vinkede fra terrassen på Marselisborg Slot.

Allerede på vej ind til slottet - en tur, der foregik i sneglefart på grund af menneskemængden - kunne man mærke at kongefamilien i hvert fald ikke umiddelbart har mistet folkets opbakning. Århusianere i hundredevis var dukket op for at fejre dronningen, og på vej op mod porten kunne en lille pige ikke længere rumme sin begejstring - "Dronniiiiiing!" råbte hun fra sine forældres cykeltrailer.

Klokken 11.20 blev porten til Marselisborg Slotshave lukket op, og folkevandringen begyndte op ad grusvejen mod slottet. Nogle stoppede på vejen og fik et billede med en af de udstationerede vagter fra livgarden, mens andre benyttede muligheden for at kigge sig lidt omkring i haven, hvor træer og buske var begyndt at springe ud i forårssolen.

Lige efter klokken 12 kunne man høre de første toner fra gardens orkester, og så kom dronningen ud på terrassen sammen med kronprinseparret og deres fire børn. Det fik de fremmødte til at starte med at synge "I dag er det dronningens fødselsdag", men på grund af den store folkemængde kunne man ikke blive helt enig om hastigheden, så det blev en slags kanon.

Den blev dog afbrudt af hurra-råb mod terrassen, hvor dronningen og hendes familie måtte lave et "ekstranummer", efter de i første omgang var gået ind. Den offentlige del af fødselsdagen sluttede af med at orkesteret med bjørneskindshuerne spillede en lille håndfuld sange - startende med "Kong Christian stod ved højen mast".

Skulle man dømme ud fra begejstringen tirsdag i Aarhus, så er der i hvert fald hverken tegn i sol eller måne på at danskerne er blevet træt af "Vor's Dronning," som sangeren Allan Olsen kalder hende.