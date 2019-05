Se billederne: Greven af Egeskov hemmeligt gift med prinsesse

Brudeparret

Gommen Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille er født 26. februar 1965 i Visborg. Han overtog Egeskov Slot i 1994 efter sin far Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Han er dermed 11. generation på slottet, og bærer titlerne greve, godsejer og kammerherre.

Han har været gift to gange tidligere. Senest blev han skilt fra Caroline Søeborg Ohlsen i 2016. Han har dannet par med prinsesse Alexandra af Berleburg siden 2017.

Prinsesse Alexandra, eller Hendes Højhed Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte, prinsesse af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, er født 20. november 1970 i København. Hendes morfar er kong Frederik d. 9. Hun er dermed også niece til Dronning Margrethe.

Pressen er ikke inviteret med ind i kirken. Det samme gælder de omkring 30 mennesker, som - til trods for hemmelighedskræmmeriet - er dukket op for at se med.

De kan muligvis have fået nys om brylluppet via Egeskov Slot. Hele lørdagen har de annonceret, at brylluppet skulle stå. Derfor har slottet været lukket for offentligheden. Til gengæld, og som en slags bryllupsgave fra greven, har alle besøgende i dag modtaget en fribillet til Egeskov Slot, som de kan bruge en anden dag.

Tæt på klokken 18 kommer brudepar og gæster ud af kirken igen. Ganske hurtigt får de fundet deres biler sat kursen nordpå. Til lørdag aftens bryllupsfest i riddersalen på Egeskov Slot.