Ringkøbing Fjord: Alt godt komme jo til dem, der venter, plejer man at sige. Tirsdagens fantastiske vejr havde bragt Deres udsendte ud på en lille aftentur bl.a for at lufte dronen. Men da den var parkeret, lød der pludseligt stemmer i rørskæret ved Bagges Dæmning. To kajakroer havde også fundet den fantastiske stemning, der denne aften var ude på en spejlblank Ringkøbing Fjord. Og som de padlede ud mod solnedgangen, forstår man jo godt hvorfor vi, der bor her i Naturens Rige, nyder naturens her omkring så meget. Foto Jørgen Kirk