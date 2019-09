Foto: Timo Battefeld/Ritzau Scanpix

Tinglev: Traditionen tro afholdes der den 1. lørdag i september Høstfest for hele familien på Naturmælk i Tinglev, Sønderjylland. Her er der denne dag et væld af aktiviteter, MGP stjerner, der står for den musiske del og oplevelser for alle sanser. Foto: Timo Battefeld