Foto: Timo Battefeld/Ritzau Scanpix

Sønderborg: Sønderborg Provsti og en masse besøgende børn legede at Sønderborg Slot er det gamle Jerusalem på Jesu tid. På turen fra parkeringspladsen til Jerusalem mødte de rejsende tolderen Zakæus, som på grund af sine lille statur måtte klarte op i et træ for at se Jesus i menneskemængden. Foto: Timo Battefeld