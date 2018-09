Foto: Michael Svenningsen/Ritzau Scanpix

Hornsyld: I Hornsyld har en projektgruppe været i gang med at planlægge processen for "Hornsyld Streetpark" ved Skolen i Midten. 11-årige Baldrian Birk Lytza fra 5. klasse var med til at stå på skateboard: - Jeg synes, at det var fedt, fordi jeg lærte en masse, som f.eks. at løfte skateboardet så det står lige i luften, fortæller han. Foto: Michael Svenningsen