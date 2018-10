Foto: Jørgen Kirk

Nymindegab: The man cave - Mandens hule. Deres på vej-ambassadør fik lov til at kikke ind i en rigtig "mans cave" her forleden hos Jens Kofoed i Nymindegab. En rigtig mandehule hvor interessen for fiskeri, jagt og natur jo helt og holdent skinner igennem. En hule på ca 4x4 meter hvor hjorte og omkring 200 bukkeopsatser sammen med lystfiskergrej, jagtjournaler, naturbøger og andet fra naturens riger rundt om fra verden, fuldender det at have en rigtig mancave. Foto: Jørgen Kirk