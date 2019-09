Se Danmark: Udelivet fejret bag vinduer

Foto: Jørgen kirk/Ritzau Scanpix

Holmsland: Elektriske stære i Naturens Rige. Sidste stop før sort sol over Bagges Dæmning, hvor stærene her i sensommeren plejer at have nattesæde i rørskæret. Og som pit stop er den nye transformatorstation ved Søndervig Landevej et fint sted til lige at få summet og snakket færdig inden turen til fjorden.