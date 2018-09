Avisens fotografer er hver dag rundt i den jyske og fynske virkelighed for at rapportere hjem til læserne. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Vejle: Kloakdæksler skød i vejret da et skybrud fredag formiddag ramte Vejle. Fotojournalist Michael Svenningsen var på pletten og fik både et overblik og et meget sanseligt billede af truende situation.