Se Danmark: Træfsikker MC-tradition

Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Fredericia: Tusindvis af mennesker myldrede ned til havnen i Fredericia for at tage afsked med Disneys krydstogtskib "Magic". Og skibets gæster blev sendt afsted med manér med afskedskoncert og kanonsalut. Skibet svarede høfligt ved at spille de første toner fra "Når du ser et stjerneskud" med signalhornet da det lagde fra kaj. Foto: Peter Leth-Larsen