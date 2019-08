Se Danmark: Taget med shortsene nede

Bork: Bork Festival blev onsdag eftermiddag taget med shortsene nede, da et pludseligt uvejr skyllede ind over festivalpladsen med regn og rusk. Det er blot det seneste af en række skybrud i løbet af den ustadige sommer anno 2019, men den faldt enormt uheldigt i Bork, da festivalen netop skulle til at åbne, og flere måtte lige vende teltet efter dagens skylle for at tømme det for vand. Foto: Jørgen Kirk