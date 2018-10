Se Danmark: Svær sygdom ændrede Anettes liv

Det handler først og fremmest om mennesker og deres liv, når avisens fotografer som læsernes øjenvidner beskriver den nære verden omkring os. Hver dag samler vi fotografernes bedste billeder i dette daglige fotogalleri under overskriften Se Danmark.

Haderslev: For fem år siden fik den nu 41-årige Anette Fredsted konstateret brystkræft. Sammen med sin mand har de to piger, Andrea på ni og Elena på syv. Hun vidste ikke, om hun skulle miste alt dette, da hun blev syg kort tid efter, at hun havde mistet sin mor til kræft. Journalist Stine Hygum og fotojournalist Jacob Schultz fortæller i ord og billeder historien om familiens svære tid.