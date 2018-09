Assens: Med fire børn under 12 år er der nok at se til for Sussie Storm. Især i ulvetimen, når både børn og madlavning skal have opmærksomhed på én gang. Pressefotograf Kim Rune er for tiden i gang med 24 fortællinger om døgnets gang i Assens Kommune, og var forleden forbi den travle familien Storm sammen med journalist Patrick Alan Dejbjerg.