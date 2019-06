Se Danmark: Skrot op til Randers

Foto: MORTEN DUEHOLM/Ritzau Scanpix

Viborg: En flittig bi opdagede, at terrassedøren stod åben, og at der i køkkenet stod et par vaser med hjemmeplukkede buketter. Bien lå derfor i fast rutefart hele eftermiddagen for at samle forråd, og først ved aftensmadstid var den færdig. Foto: Morten Dueholm