Se Danmark: Sjælens spejl

Horsens: En hel verden af farvede landskaber åbenbarer sig, når man kigger dybt i et andet menneskes øje. Fotojournalist Morten Pape tog på en rejse ind i sjælens spejl i en fotoserie om det, øjnene ser. Et af øjnene tilhører den 86-årige arkitekt Preben Henriksen: - Jeg har rejst meget i hele verden, men det smukkeste, jeg har set, er et billede, jeg har af mine 15 børnebørn. Når jeg ser på det, så tænker jeg: "Hold kæft, hvor er de dejlige", siger han.