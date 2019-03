Se Danmark: Seniorer strækker ud i naturen

Hver dag er avisens fotografer på farten for at fortælle om mennesker og livet i det vestlige Danmark. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Nordals: Gråspurvene, kalder de sig, de ældre fra Sydals og Nordals Aktive Seniorer, som jævnligt mødes for at motionere. Nogle af dem henlægger deres øvelser til i naturen, hvor tømmerstabler og skovstier bliver til motionsredskaber. Fotojournalist Timo Battefeld var en tur ude i den friske luft med de mindst lige så friske seniorer for at kigge nærmere på aktiviteterne.