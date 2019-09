Holstebro: Klokken 14.01 torsdag eftermiddag krydsede Nickolaj Jensby Nørrelykke målstregen på Jydske Dragonregiments idrætsanlæg og kastede sig i græsset.Træt, glad og pumpet for energi, men også som danmarksmester i militær femkamp for andet år i træk. Og som den femte guldvinder fra JDR ud af fem mulige klasser ved årets DM på hjemmebane, hvor de lokale atleter altså viste sig som nogle alt andet end gavmilde værter.- Det her er min kaserne, jeg har tjent her i ni år og har for nylig købt hus i Holstebro sammen med min kone, så det er fedt at vinde her. Det har været et af mine sæsonmål, og jeg er glad for at det lykkedes, fortæller Nickolaj Jensby Nørrelykke. Foto: Morten Stricker