Hammer: Otte skoleelever fra Mølholm fik sig en himmelsk oplevelse, da de var på lejrskole på Hammer Svæveflyveplads. Her lærte de at håndtere et svævefly, og med en erfaren pilot som backup, fik de lov selv at styre et. Fotojournalist Søren Gylling kiggede med både fra land og i luften og kom hjem med en billedserie af de flyvske elever.