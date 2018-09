Foto: Michael Svenningsen

Tørring: Sløringsforbudet var ophævet for en dag på idrætsdagen på Tørring Gymnasium. Tørring Gymnasium afholder sin årlige idrætsdag. Her vil klasserne dyste mod hinanden i en form for alternativ olympiade. Hver klasse er blevet tildelt en nationalitet og skal møde op udklædte - og særligt sidstnævnte går alle meget op i. Foto: Michael Svenningsen