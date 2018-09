Foto: Vibeke Volder

Odense: Rasmus Nielsen havde falken Bo med til Fjordens Dag på Stige Ø, hvor han viste den frem til de godt 70 interesserede personer, der var dukket op til hans oplæg. Bo fik lov til at flyve sig en tur, og valgte at nyde friheden. Derfor måtte Rasmus efterfølgende selv ud med sin GPS-bipper for at finde den igen. Foto: Vibeke Volder