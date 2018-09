Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Fredericia: Charlotte Rimmer hækler trøstemus til de mindste, som indlægges på akutafdelingen og børneafdelingen på Kolding Sygehus. Hun er selv kommet i gang med hækleriet efter at have oplevet, hvor stor betydning en trøstemus havde for hendes egen tre-årige søn. Charlotte Rimmer har desuden fået 10 andre kvinder med på hæklevognen. Foto: Peter Leth-Larsen