Se Danmark: Michael går efter Nattens Dronning

Fredericia: Uden egentlig selv at ville det, gik 28-årige Michael Skytte for ca. 10 år siden for første gang på scenen som drag queenen Helena Heavensky. Siden har han deltaget i diverse shows og konkurrencer og er to gange blevet kåret til Nattens Dronning - den fineste udmærkelse, man kan få som drag queen i Danmark. Til daglig driver han et lille parykværksted i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen