Foto: Morten Stricker

Herning: En af de mange lokale udstillere er Kristian Sloth fra Lemvig. Han er dog ikke ved sine køer fredag formiddag. Det har han overladt til et par af sønnens kammerater, der er ved at uddanne sig inden for landbruget. De tager sig lige en lur sammen med køerne i en af de mange stalde, hvor gæsterne har travlt med at se de udstillede køer.- Vi forsøger lige at få en lur, så vi har et par timer i overskud. Der er landsskuefest, og det skal vi være klar til, lyder det fra de to hjælpere. Foto: Morten Stricker