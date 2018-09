Se Danmark: Maven spændt til muskeldyst

De er nysgerrige, og med deres klikkende kameraer er avisens fotografer læsernes øjenvidner i den verden, som leves vest for Storebælt. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Sønderborg: Der var spænding i mere end en forstand, da 24 atleter og bodybuildere gik på scenen i Alsion for at vise resultatet af hård træning frem. Det foregik i bikini og badeshorts med Danish Federation of Natural Athletes som arrangør. Med ved podiet var også pressefotograf Claus Thorsted, som i sin billedserie kommer helt tæt på de toptrimmede kroppe.