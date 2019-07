Jejsing: Der er masser af gang i køkkenet på Jejsing Friskole i denne uge. Her holder 4H Tønder madskole for børn mellem otte og 12 år. Mens lækre, sunde morgenboller var i ovnen, og grøntsagssuppen simrede på komfuret, havde ti glade børn i kokkehuer i passende størrelser travlt med at gøre klar til kulminationen på en hel uge på madskole. Forældrene var nemlig inviteret til middag. Avisens fotograf Hans Chr. Gabelgaard var med, da børnene gjorde klar.