Se Danmark: Louise længtes bare efter at blive set

Odense: Louise Skousen kæmpede i 10 år med anoreksi. Men det bundede ikke, som mangler tror, i et ønske om at blive tyndere. Hun havde det i perioder så dårligt, at hun mistede appetitten på livet og bare ønskede at forsvinde. - Jeg længtes sådan efter at blive set, fortæller hun. Foto: Vibeke Volder