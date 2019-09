Odense: Det er svært at holde masken, når iskoldt åvand pludselig kommer op over navlehøjde. Omkring 1700 kvinder var lørdag med i terrænløbet Ladies Mud Race i Odense, og et af højdepunkterne på den 9,2 km lange tur var at vade gennem Odense Å. Med i vandet var også avisens fotograf, som kom hjem med en kæmpe billedserie af overraskede ansigter.