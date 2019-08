Se Danmark: Kørestole bragede sammen

Hver dag er avisens fotografer på farten i læsernes tjeneste for at fortælle om livet i Jylland og på Fyn. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Vejle: EM i kørestolsrugby ruller i disse dage i Vejle, hvor Danmark onsdag spiller åbningskamp mod Polen. For at slå et slag for turneringen, var byrådsmedlemmer fra Vejle inviteret til en showkamp mod det danske landshold. Fotojournalist Mette Mørk var med, da de granvoksne mænd bragede sammen og med fuldt overlæg pløjede ind i hinandens kørestole på Søndertorv.