Se Danmark: Kavalerer danser af for i år

Ringkøbing/Skjern: Inden turen går til varmere himmelstrøg, danser kavalerer i sort og hvidt en sidste ballet over de høstede marker i Vestjylland. Pressefotograf Jørgen Kirk har altid et godt øje til naturen, og faldt på sin vej rundt i det, han kalder Naturens Rige, over denne flok viber, som er ved at pakke sammen for i år.