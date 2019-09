Se Danmark: Kæmpe sandkasse skal gøres klar til tunge løft

Lindø: Dimensionerne er så store, at de bedst opleves fra luften, når Odense Havn for tiden arbejder på at udvide ved Lindø i Odense Fjord. Derfor var fotojournalist Frederik Nordhagen forleden i luften med dronen. Fra det perspektiv bliver store entreprenørmaskiner til små legetøjsbiler, som kører rundt i to millioner kubikmeter sand i det kommende heavyload-område, som er under anlæg. Det skal kunne bære 105.000 tons og kan fx bruges når man skal håndtere meget tunge emner til kæmpestore vindmøller.