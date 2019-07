Se Danmark: Jannie svinger øksen som viking

Aarhus: 1200 vikinger samles i disse dage ved Moesgaard. Blandt dem er Jannie Hvilsted, som har ladet børnene blive hjemme i Aalborg for at svinge krigsøksen ved vikingetræffets iscenesatte kampe. - Kampen er pisse sjovt. Det er den bedste sport, der findes, den giver både muller og kondition, fortæller hun til fotojournalist Jens Thaysen, som var forbi stedet for at lave en fotoreportage fra begivenheden.