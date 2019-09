Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix

Holstebro: Jydske Dragonregiment er en af byens helt store arbejdspladser og stiller med både soldater og materiel til Holstebro Åben på Kirketorvet. Et af formålene er at sprede budskabet om, at Forsvaret også kan være en karrierevej for kvinder. Foto: Johan Gadegaard